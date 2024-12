Metropolitanmagazine.it - Chi è Augusta Iannini, la moglie di Bruno Vespa: “È una donna che comanda”

Ladi: la coppia convolata a nozze nel 1975, ha due figli Federico di professione giornalista ed Alessandro, avvocato.Oggi il conduttore sarà ospite a La Volta Buona, talk condotto da Caterina Balivo in onda dalle 14:00 su Raiuno. Nata a L‘Aquila nel 1950, ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso l’Università degli studi “La Sapienza” di Roma intraprende una brillante carriera giuridica, Avvocato, Magistrato dal 1977 al 2012 ricoprendo tra l’altro le funzioni di giudice istruttore in materia penale e di giudice per le indagini preliminari. Vice-capo di Gabinetto del Ministro della Giustizia dal giugno 2001, dal dicembre 2001 al gennaio 2005 è stata Direttore Generale della Giustizia Penale., ladie la passione comune con il celebre maritoAttualmente ricopre l’incarico Vice Presidente dell’Organismo di monitoraggio del codice di condotta per il trattamento dei dati personali in materia di informazioni commerciali A.