Beatrice Fiorentino confermata Delegata Generale della Settimana Internazionale della Critica per il 2025-2027

per ilIn data 9 dicembre il Consiglio Nazionale del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani (SNCCI) si è riunito per eleggere la nuova commissione(SIC) per il triennio. Confermando all’unanimità il mandato ain qualità di, ha incaricato come selezionatori i soci: Matteo Berardini, Marianna Cappi, Francesco Grieco e Marco Romagna.La presidente del SNCCI Cristiana Paternò ha così commentato: «La conferma diquale, va nella direzione di proseguire per il prossimo triennio il grandissimo lavoro svolto per la valorizzazione del cinema d’autore e la scoperta di nuovi talenti».