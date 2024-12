Liberoquotidiano.it - "Aspettate tra sabato e domenica, qualcuno farà nottata": tasse, Giorgetti annuncia una grossa novità

Sul fronte fiscale potrebbe arrivare una vera e propria rivoluzione. "Credo che si debba puntare sugli investimenti, come per l'Ires premiale, in cui sostanzialmente si dice se tu imprenditore hai fatto degli investimenti per distribuirli, li tiene in azienda o li investi in occupazione ottieni uno sconto sulle. Un meccanismo apparentemente semplice, che vogliamo semplice:trasarà costretto a fare, vedrà la luce. Abbiamo lavorato e ci siamo arrivati", hato il ministro dell'Economia Giancarloparlando dal palco di Atreju parlando della legge di bilancio. Il titolare di via XX Settembre ha aggiunto: "Confermo la copertura da 400 milioni di euro per l'Ires premiale nella legge di bilancio. La volontà del governo - ha aggiunto - è quella di premiare gli investimenti.