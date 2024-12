Lapresse.it - Ascolti Tv ieri 11 dicembre, Bocelli festeggia e Amadeus cresce – Le Pagelle

Lee i dati deglitv di, mercoledì 112024: LA CORRIDA DI– VOTO 7In prima serata crescono gliper La Corrida condotta dasu Nove: 973.000 spettatori di media, share 5,7% con un picco del 9,4% e di 1.134.000 spettatori. La parte finale (dalle 23:26 alle 0.33) denominata Il Vincitore registra una media di 713.000 spettatori (7.7%). LO SHOW DI ANDREA– VOTO 6.5Su Canale5 – dalle 21:36 alle 0.07- Andrea30: The Celebration conquista 2.492.000 spettatori con uno share del 16.4%. RAI2 INTRATTENIMENTO PRIMA SERATA – VOTO 6.5La chiamano Rai2% ma in prima serata quando ci sono programmi di intrattenimento come Belve, Boss in incognito, i format con Stefano De Martino glicrescono. Quando invece si dà spazio all’approfondimento c’è il tracollo.