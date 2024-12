Ilveggente.it - Ajax-Lazio, Europa League: streaming, formazioni, pronostico

è una partita valida per la sesta giornata dell’. Dove vederla in tv,, probabiliInsieme ad Athletic Bilbao e Francoforte, nel raggruppamento unico dell’, ladi Baroni è prima in classifica. Contro il Ludogorets, nel turno precedente, è arrivato un pareggio, ma sono state tante le polemiche dei biancocelesti per un rigore solare non concesso per un fallo su Isaksen. Poco male, perché nella partita di questa sera i capitolini possono immediatemente riprendersi.(Lapresse) – Ilveggente.itNon sarà per nulla semplice, comunque, tornare a casa da questa trasferta con un risultato positivo. La squadra di Farioli ha tre punti in meno per via della sconfitta di due settimane fa in Spagna.