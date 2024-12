Ilrestodelcarlino.it - Spal chiude l'anno con trasferte: necessità di riscatto allo stadio Mazza

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il calendario bizzarro della serie C impone alladire l’solare con due, peraltro a cavdel giro di boa. Questo significa che i biancazzurri disputeril prossimo match casalingo a quasi un mese di distanza da quello con la Vis Pesaro, che ha chiuso nel peggior modo possibile unda dimenticare sotto ogni punto di vista. In realtà, il rendimento dellanon è stato da buttare per l’intero 2024. Ma rispetto a quanto era lecito pensare, o quantomeno auspicare, la situazione è andata via via peggiorando. Il bilancio complessivo dei 18 incontri casalinghi disputati in corso Piave è di sette vittorie, cinque pareggi e sei sconfitte, ma l’analisi del rendimento dei biancazzurri davanti al pubblico amico va ‘spacchettato’. Le prime due gare in casa del 2024 hvisto sulla panchina Leonardo Colucci, che ha iniziato con un incoraggiante 0-0 con la corazzata Cesena.