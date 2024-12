Anteprima24.it - Sei fermi nel Napoletano, c’è anche capo zona clan Moccia

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minuti“Quella è una stronzata, levati questa (una camicia) di dosso.”: figurala fase propedeutica di un pestaggio, compiuto lo scorso 6 agosto ad Afragola, in provincia di Napoli, nelle indagini della Polizia di Stato sfociate ieri nella notifica di sei provvedimenti di fermo emessi dalla Procura di Napoli. E tra i destinatari delle misure precautelari notificate dalla Squadra Mobile di Napoli e dal personale delle Sezioni Investigative del Servizio Centrale Operativo figuraMauro Franzese, 55 anni, ritenuto adel gruppo malavitoso-Franzese. I, emessi dai sostituti procuratori della Dda Ilaria Sasso del Verme e Giorgia De Ponte (procuratore aggiunto Sergio Ferrigno), riguardanoSalvatore Ambrosio, 31 anni; Jonathan Piglia, 29 anni; Vincenzo Rullo, 41 anni; Salvatore Iorio, 40 anni e Salvatore Barbato, 60 anni, lo scorso 20 novembre 2024, ferito con diversi colpi di pistola esplosi in via Salvo D’Acquisto a Casoria nel corso di un agguato.