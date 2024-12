Ilrestodelcarlino.it - Sanità pubblica e aree interne: il ruolo delle imprese sociali e del no-profit

Venerdì alle ore 16 la Bottega del Terzo Settore di Ascoli ospiterà un convegno dal titolo- Il contributoe del no-, un evento organizzato dal Consorzio di CooperativeCattoliche "Il Picchio" per analizzare le sfide e le opportunità, in un momento storico di profonda trasformazione per lae il welfare locale. È annunciata la presenza del commissario alla ricostruzione Guido Castelli, di Elena Leonardi, segretario della decima Commissione permanente Affari, di Luigino Bruni, ordinario di Economia Politica alla Lumsa di Roma, di Giuseppe Milanese, presidente nazionale di Confcooperative, Maurizio Conte, presidente della Cooperativa Sociale Stamira, Domenico Panichi, presidente del Consorzio di CooperativeCattoliche Il Picchio e specialista in Assistenza 4.