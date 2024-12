Quifinanza.it - Richiamato salame per rischio salmonella, i lotti e come riconoscerlo

C’è un nuovo richiamo alimentare disposto dal ministero della Salute italiano cui i consumatori devono prestare attenzione, soprattutto in ottica dell’arrivo dei festeggiamenti del Natale e dei relativi festeggiamenti. Cosìdisposto nell’avviso del dicastero, a essere interessato dal richiamo è un lotto diromagnolo rustichello che viene venduto nei negozi con il marchio Zavoli Azienda Agricola. Alla base della decisione presa c’è la presenza dinel prodotto. I consumatori possono riconoscere iloggetto del richiamo avvalendosi delle informazioni dettagliate indicate nell’avviso e sull’etichetta del prodotto, quali ad esempio il lotto, lo stabilimento di produzione e il termine minimo di conservazione.romagnolo rustichello, il lottoIlromagnolo rustichello a marchio Zavoli Azienda Agricoladal ministero della Salute viene venduto in unità da 300-500 grammi, con il lotto oggetto dell’avviso che corrisponde al seriale L4050.