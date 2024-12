.com - Multe stradali congelate anche per il 2025. E arrivano 5mila nuovi insegnanti di sostegno

Leggi su .com

Stopal rincaro delle, dopo quelle ai no vax. Non si rivaluteranno all'inflazione nemmeno nel. La maggioranza prosegue sulla strada delle proroghese non sempre in maniera compatta: se la Lega esulta per la cancellazione delle sanzioni a chi non si è vaccinato contro il Covid, Forza Italia insiste nel difendere quell'obbligo e rimanda alla discussione in Parlamento, quando il decreto Milleproroghe approderà per la conversioneL'articoloper il. Ediproviene da Firenze Post.