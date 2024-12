LIVE – Nuoto Mondiali vasca corta Budapest 2024 | batterie e finali mercoledì 11 dicembre in DIRETTA

Leggi su Sportface.it

Latestuale della seconda giornata deidiin. Si parte alle 09.00 con le. A partire dalle 17.30 si torna incon le semie le. Prima gara saranno i 100 stile libero donne con Sara Curtis. Presente nella stessa batteria dell’azzurra anche Sofia Morini. Diverse avversarie dillo come Siobhan Haughey, specialista dei 200, Gretchen Walsh, Penny Oleksiak e Kate Douglass. L’accesso almeno in semifinale non dovrebbe essere un problema per entrambe. Seguiranno i 100 stile uomini con Leonardo Delpano e Alessandro Miressi candidati a lottare per le prime cinque posizioni insieme a Guilherme Santos, Nandor Nemeth, Jack Alexy e Maxime Grousset. C’è Benedetta Pilato nei 100 rana per riscattare il quarto posto di Parigi. L’azzurra, record italiano proprio nei 100 rana, ha nelle gambe una potenziale medaglia.