John Galliano dice addio a Maison Margiela E ora?

Rumor has it!lascia, il suo contratto in scadenza non è stato riconfermato. Dopo dieci anni di creatività, innovazione e trasformazione giunge al termine un capitolo importante nella storia dellama sopratutto dello stilista. Molto più di una collabzione, un vero sodalizio che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della moda. Fino all’ultima sfilata. Punto e capo anche della partnership con il gruppo OTB, descritta dae da Renzo Rosso a WWD come arricchente e rivoluzionaria. Che ne saràdi uno dei geni della moda più grandi di sempre? C’è chi lo pensa al posto di Kim Jones da Fendi e chi ipotizza da Chanel. D’altronde le poltrone vacanti (o a rischio) sono diverse.