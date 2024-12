Inter-news.it - Inzaghi: «Rammarico, ma Inter non scalfita! Tutto nelle nostre mani»

Leggi su Inter-news.it

L’subisce la prima sconfitta della stagione in Champions League, con una beffa al 90? per mano del Bayer Leverkusen. Simoneanalizzaal termine della sfida.AVVERSARIO DI VALORE – Simonedichiara al termine di Bayer Leverkusen-: «Non è stata una dellemigliori partite, questo è chiaro. Avevamo di fronte un avversari di assoluto valore. Tutta la partita hanno approcciato meglio loro. Hanno preso la traversa, poi la squadra ha controllato la partita. Forse un po’ troppo perché potevamo osare qualcosina in più ma nel primo tempo si aveva la sensazione che potevamo fare meglio».L’analisi di misteral termine di Bayer Leverkusen-– X prosegue: «Siamo mancati un po’ di qualità negli ultimi venticinque metri, dove di solito facciamo molto meglio.