361magazine.com - Grande Fratello, ci sarà un ingresso strategico? L’indiscrezione

Leggi su 361magazine.com

Ilpensa ad un? Ecco cosa emerge dall’ultima indiscrezione, la nuova edizione sta vivendo degli alti e bassi tra share ed ascolti. Il reality show tiene botta e continua ad andare in onda ogni lunedì in prima serata su Canale 5. Cambiamenti in vista? Nella scorsa puntata hanno varcato la porta rossa della Casa ben sei nuovi concorrenti e chissà se prima di Natale arriveranno nuovi inquilini? Le sorprese sono sempre dietro l’angolo, e gli autori del reality show di Mediaset potrebbero già essere al lavoro sui nuovi ingressi e su qualche eliminazione a sorpresa.Leggi anche, Yulia rompe il silenzio: il primo gesto socialEcco cosa emerge dalDopo il rumors sul ritorno in Casa di Maria Teresa Ruta, Eva Grimaldi e Stefania Orlando, tutto può succedere in questa inedita edizione che ha preso il via lo scorso 16 settembre.