Drammatico incidente sul lavoro | due operai cadono dal tetto di uno stabilimento Non ce l’ha fatta un 53enne Il collega trasportato in codice rosso al San Camillo La tragedia a San Vittore

Un gravissimosulsi è verificato questa mattina alle 10:30 in località San Cesareo, nella provincia di Frosinone. Duesono precipitati da un’altezza di sei metri mentre eseguivano lavori di manutenzione suldi un’azienda specializzata nella produzione di celle frigorifere per camion.La dinamica dell’Le vittime, entrambi dipendenti di una ditta toscana, erano regolarmente assunti e impegnati nelle operazioni di manutenzione. Per cause ancora da chiarire, i due sono caduti dal, con un impatto violento che ha provocato la morte di uno di 53 anni e il ferimento grave delin eliambulanza al Policlinico “San” di Roma in.Interventi sul luogo dellaSul posto sono immediatamente intervenuti:Carabinieri della Compagnia di Cassino per avviare le indagini;Ambulanze dell’Ares 118 e due elicotteri per il soccorso;Vigili del Fuoco;Ispettori dello Spresal (Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di);Il magistrato di turno presso la Procura di Cassino, dottoressa Chiara D’Orefice, accompagnata dal medico legale Fabio De Giorgio.