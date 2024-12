Quotidiano.net - ‘Buy Now’ di Netflix svela i lati oscuri del consumismo

Roma, 11 dicembre 2024 – Sono in tanti coloro che provano un brivido di piacere quando mettono mano al portafogli e fanno un nuovo acquisto. Che si tratti di borse firmate, capi di abbigliamento, gadget tecnologici all'avanguardia o qualsiasi cosa sugli scaffali, c'è sempre un altro articolo in vendita che sembra fatto appositamente per soddisfare, all’istante, i propri gusti ed esigenze. Ma la maggior parte degli articoli, oggi, ha breve durata. E, a quanto pare, tutto questo è progettato ad arte. È quello che emerge dal documentarioNow! The Shopping Conspiracy’, disponibile su, uscito in Italia con il titoloNow – L’inganno del’. Fenomeno preoccupante I numeri presentati nel documentario fanno impressione: ogni anno grandi gruppi aziendali attivi nell’abbigliamento introducono migliaia di nuovi capi.