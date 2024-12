Brembo di Bergamo partnership con Michelin | Freni e gomme di domani con l’Intelligenza artificiale

Leggi su Ilgiorno.it

, 12 dicembre 2024 – Puntare sule gli algoritmi per ottenere più sicurezza. Va in questa direzione laappena siglata fra, l’azienda bergamasca leader mondiale e innovatore riconosciuto della tecnologia degli impianti frenanti a disco, e il colosso francese dei pneumatici. L’obiettivo è quello di sfruttare il pieno potenziale delle soluzioni intelligenti dei due gruppi, con l’intento di rivoluzionare le prestazioni dei veicoli e offrire ai conducenti più alti standard di sicurezza e comfort. Unache unisce quindi le competenze di: si va dall’eccellenza nei sistemi frenanti, modellazione dei veicoli e intelligenzaper l’azienda bergamasca; alla leadership nella modellazione dei pneumatici e nello sviluppo di algoritmi per il gruppo francese.