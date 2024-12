Iltempo.it - Blitz nelle "favelas" della Stazione Tuscolana, scatta lo sgombero

Leggi su Iltempo.it

Questa mattina, alle prime luci dell'alba, è iniziato un nuovodell'accampamento abusivo nei pressia Roma. L'area, diventata simbolo di degrado e disagio sociale, era già stata liberata lo scorso luglio, ma aveva visto nuovamente crescere insediamenti informali di senzatetto. Il provvedimento, coordinato dalle forze dell'ordine e dagli operatori dell'AMA, si inserisce in un piano di azioni volto a restituire decoro e sicurezza al quartiere, spesso al centro delle proteste dei residenti. Lae le aree limitrofe sono diventate negli ultimi anni il rifugio per numerosi senzatetto, spesso spostatisi da altri accampamenti smantellati, come quello di piazza Ragusa. L'accampamento ha rapidamente generato condizioni di degrado con accumuli di rifiuti, odori insopportabili e il rischio di tensioni sociali.