Lanazione.it - “Aveva sempre un sorriso per tutti”. Inferno al deposito, Davide Baronti tra le vittime

Bientina (Pisa), 11 dicembre 2024 – La speranza, pian piano svanita con il passare delle ore, è stata tremendamente spazzata via dal lutto, dalla tragedia e dal dolore ieri mattina quando anche il corpo diè stato trovato tra i resti dell’alEni di Calenzano. Tra i cinque morti nell’incidente sul lavoro c’è anche il quarantanovenne originario di Angera, in provincia di Varese, sposato con Rossana Graziano e padre di due figli, uno di 20 e uno di 16 anni.abitava a Bientina con la famiglia da alcuni anni dopo aver vissuto a Cascina. Lunedì mattina alle 10,20 era in fila, al volante dell’autocisterna della Mavet, in attesa di fare il carico di carburante per poi trasportarlo al cliente. Un’operazione compiuta mille volte tra Calenzano e Livorno dove l’Eni ha l’altro grandein Toscana.