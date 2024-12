Ilnapolista.it - Accusare l’Arabia è ipocrita se le federazioni occidentali permetto alla Fifa di soffocare qualsiasi democrazia

La Süddeutsche commenta amara l’assegnazione del Mondiale 2034 alSaudita da parte delladi Infantino. Non è certo una novità, ma “l’ultimo gioco di carte di Gianni Infantino rivela quanto sia diventata distorta la visione del mondo occidentale dei paesi autocratici“.“Come previsto, è stata una farsa. Il fatto che i Mondiali di calcio del 2034 non siano stati semplicemente inviati in Arabia Saudita tramite un’e-mail presidenziale al caro fratello Salman, “Cordiali saluti, come concordato, il tuo Gianni”, rimarrà un ultimo segreto, un po’ meno emozionante, del capo dell’associazione mondiale Infantino“.Leggi anche: Il Telegraph attacca Infantino: “L’assegnazione del Mondiali alè la più vile svendita dello sport”L’ultima opera delladi Infantino rivela l’ipocrisia del mondo occidentaleÈ un modo per sottolineare come si è subito pronti a gridare le violazioni dei diritti umani, la mancanza diin Arabia.