Secoloditalia.it - “Tutta colpa loro, basta passerelle”: l’operaio smaschera Elly Schlein a “Quarta Repubblica” (video)

Leggi su Secoloditalia.it

Pura propaganda politica.ha scoperto fuori tempo massimo gli operai e il tour nelle fabbriche. Ma se prendi un operaio Stellantis, lui vi dirà che non la beve. Glielo ha chiesto chiaro e tondo Nicola Porro nel corso di “” il talk di Rete 4. L’invitato in studio è Luigi Saratiello, 42 anni di cui 22 nell’automotive italiano. E’ in cassa integrazione da un po’ di tempo e la materia la conosce. Il conduttore gli chiede cosa pensa delle visite dei leader della sinistra, in particolare, che in questi giorni è andata davanti alle fabbriche delle Trasnova, un’azienda dell’indotto dell’ex Fiat sono scattati i licenziamenti.di Stellantis: “Ho visto tante: gli stessi che ci hanno messo in queste condizioni”Porta a casa uno stipendio magro, poco più di mille euro al mese e come lui tanti altri lavoratori dell’azienda che, in assenza di commesse e vendite, ha bloccato praticamente tutte le fabbriche italiane.