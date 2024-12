Romadailynews.it - Traffico Roma del 10-12-2024 ore 12:30

Leggi su Romadailynews.it

Luceverdetrovati dalla redazione rallentato ilsulla carreggiata interna del grande raccordo anulare per lavori tra la via Laurentina e laFiumicino incolonnamenti sulla tangenziale perintenso dal verano a via dei Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico lavori di potatura alberi con riduzione di carreggiata in piazza e via Cornelia fino al 20 dicembre altri lavori di potatura alberi in via Gregorio VII 3 a via Sergio primo e via del Cottolengo fino al 22 dicembre inevitabili ripercussioni aldi zona per i dettagli di questa ed altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it dal telefono è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità