Burrate con Fragole Val Venosta all’aceto balsamico | la ricetta

Se desideri sorprendere i tuoi ospiti con un antipasto che unisce eleganza e gusto sorprendente, questa ricetta di burrate con fragole Val Venosta all’aceto balsamico è ciò che fa per te! Ideale per le serate estive, combina cremosità e freschezza con un tocco di acidità irresistibile. Scopri come prepararla e rendere ogni tavolata indimenticabile, portando in tavola un connubio di sapori unico e raffinato.

La tua missione è stupire i tuoi ospiti a tavola? Hai trovato la ricetta giusta! La foodblogger Julia Morat del blog PassioneCooking ha preparato delle Burrate con Fragole Val Venosta all’aceto balsamico. Un mix di sapori contrastanti che conquista all’istante grazie alla combinazione tra cremosità e freschezza. Che dire poi della nota acidula aggiunta dall’aceto balsamico. Questa ricetta si candida a diventare un must delle tavolate estive ricche di colori, per un aperitivo all’aria aperta con gli amici ma perfetta da gustare anche come piatto unico originale e unconventional. Tempo di preparazione: 29 min. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Burrate con Fragole Val Venosta all’aceto balsamico: la ricetta

In questa notizia si parla di: burrate - ricetta - fragole - venosta

Burrate con Fragole Val Venosta all’aceto balsamico: la ricetta - La foodblogger Julia Morat del blog PassioneCooking ha preparato delle ... Da lopinionista.it

Burrata con fragole val venosta e aceto balsamico, una ricetta fresca per l’estate 2025 - una ricetta semplice e veloce con burrata, fragole val venosta e aceto balsamico, ideale per aperitivi o piatti unici estivi dal sapore delicato e aromatico ... Si legge su gaeta.it