Riforma della giustizia | via libera del Senato all’articolo 2 sulla separazione delle carriere dei magistrati

Con un voto deciso e senza esitazioni, il Senato approva l'articolo 2 sulla separazione delle carriere dei magistrati, segnando una svolta significativa nella riforma della giustizia in Italia. Questa misura, che interviene sull'articolo 102 della Costituzione, mira a delineare con chiarezza le distinte funzioni dei magistrati giudicanti e requirenti, rafforzando così l'efficacia e l'autonomia del sistema giudiziario. Una decisione che potrebbe cambiare radicalmente il volto della giustizia nel nostro paese.

L'Aula del Senato approva l'articolo due del ddl costituzionale sulla riforma della giustizia. Il testo votato per alzata di mano, interviene sull' articolo 102 della Costituzione stabilendo che le norme sull' ordinamento giudiziario disciplinano anche le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti. Tutte respinte, in precedenza, le proposte di modifica delle opposizioni.

