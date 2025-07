Milioni di mosche verranno liberate per combattere le larve mangia-carne | da dove partirà l’operazione

Un'operazione senza precedenti sta per prendere il via: milioni di mosche verranno rilasciate per contrastare la minaccia delle larve mangia carne, una vera e propria invasione biologica. Partendo dal Messico e arrivando fino al Texas meridionale, questo piano degli Stati Uniti mira a fermare la diffusione della parassita Cochliomyia hominivorax, proteggendo animali e umani. Scopriamo insieme come questa strategia innovativa cambierà il fronte della lotta biologica.

