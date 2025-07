Hotel di lusso ad Arezzo??Menchetti | Prima riqualifichiamo la città poi penseremo a cinque stelle e jet set

Prima di sognare hotel di lusso e jet set, Arezzo deve riscoprire il suo vero cuore: un centro che brilli di decoro, servizi e autenticità. Solo così potremo attrarre prestigio e qualità, trasformando la città in una meta irresistibile per visitatori e turisti. Il vero lusso, infatti, nasce dalla cura dei dettagli e dalla valorizzazione delle radici. È tempo di investire su ciò che rende unica Arezzo.

In una nota diffusa alla stampa, il consigliere comunale Michele?Menchetti interviene sul dibattito sollevato da Giuseppe “Sugar”?Angiolini e dall’assessore al turismo Simone?Chierici circa l’assenza di alberghi di fascia alta ad?Arezzo. Secondo Menchetti, prima di puntare a un hotel a cinque stelle la città deve risolvere problemi di decoro e servizi che la fanno somigliare “più a un paesone che a un capoluogo elegante”. Camminando dal centro alla periferia—osserva—si incontrano erba alta lungo le strade, buche nell’asfalto, cestini traboccanti e parchi trascurati. A ciò si aggiungono edifici comunali abbandonati (ex corpo di guardia in piazza?Fanfani, ex Banca?d’Italia, ex macelli, ecc. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Hotel di lusso ad Arezzo??Menchetti: “Prima riqualifichiamo la città, poi penseremo a cinque stelle e jet set”

In questa notizia si parla di: hotel - prima - città - cinque

Centro acceso, turisti coinvolti. La Shopping Night si fa in tre: negozi, eventi e hotel in prima linea - La magia della Rimini Shopping Night torna più brillante che mai, coinvolgendo negozi, eventi e hotel in un’atmosfera unica di festa e convivialità.

Molto prima del boom dei cinque stelle deluxe, il boutique hotel firmato da Michele Bönan ha (ri)scritto le regole dell’accoglienza romana Vai su Facebook

Location di Un amore a 5 stelle: dove è stato girato il film con Jennifer Lopez; Napoli, albergo di 5 piani nel cuore della città: era abusivo, sequestrato; Weekend a Roma: 21 eventi da non perdere sabato 5 e domenica 6 aprile.