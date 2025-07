Mengo All Inclusive Il Mengo Music Fest diventa un modello nazionale per l’inclusione delle persone neurodivergenti

Il Mengo Music Fest 2025 si trasforma in un modello nazionale di inclusione, dimostrando che la musica può essere un potente strumento di partecipazione e diritti. Questa ventunesima edizione, fortemente voluta dal Comune di Arezzo, introduce un innovativo progetto chiamato “Mengo All Inclusive”, che mira a rendere l’evento accessibile e accogliente per tutte le persone neurodivergenti. Un passo decise verso una cultura davvero inclusiva e partecipativa, che ispira il resto del Paese.

Arezzo, 3 luglio 2025 – " Il Mengo Music Fest 2025, nella sua ventunesima edizione, si prepara a compiere un passo importante non solo per la cultura, ma anche per i diritti e la partecipazione" sono le parole della vicesindaco Lucia Tanti. Quello che per anni è stato uno degli eventi musicali gratuiti più seguiti e vivaci della Toscana diventa oggi anche un laboratorio di cittadinanza attiva e progettazione inclusiva. Con il progetto " Mengo All Inclusive", il festival si trasforma nel primo grande evento musicale italiano ad adottare un protocollo strutturato per l'accessibilità delle persone neurodivergenti.

Mengo All Inclusive. Il Mengo Music Fest diventa un modello nazionale per l’inclusione delle persone neurodivergenti.

