Pavard gioca a padel in Sardegna con Theo Hernandez | ma non era infortunato?

Pavard e Theo Hernandez si rilassano in Sardegna, sorprendendo gli appassionati di calcio con una partita di padel. Ma cosa nasconde questa uscita? Il francese, che aveva lasciato il Mondiale per Club in anticipo a causa di un problema alla caviglia, sembra affrontare questa pausa come un'opportunità di svago. Un'istantanea che fa riflettere: anche i protagonisti più impegnati hanno bisogno di momenti di leggerezza.

Il francese aveva chiuso il suo Mondiale per Club senza giocare e rientrando in Italia con largo anticipo per un problema alla caviglia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Pavard gioca a padel in Sardegna con Theo Hernandez: ma non era infortunato?

In questa notizia si parla di: pavard - gioca - padel - sardegna

#Pavard gioca a padel in Sardegna per rimettersi al meglio dal problema alla caviglia che lo ha costretto ad abbandonare l’#Inter impegnata al #MondialeperClub…sarà guarito, ottimo. Vai su X

Pavard gioca a padel in Sardegna con Theo Hernandez: ma non era infortunato?; Finale playoff Serie BKT, diretta Spezia-Cremonese: dove vederla in tv e live streaming; Come si sono qualificate Inter e Juve e le altre squadre europee al Mondiale per Club Fifa 2025?.

Pavard gioca a padel, rabbia social dei tifosi Inter: "E la caviglia?" - Il francese era rientrato in anticipo dal Mondiale per Club causa infortunio, la foto con Theo Hernandez fa arrabbiare i tifosi ... Secondo msn.com

Padel, lo Sporting Sassari gioca in casa le finali per la serie B - Lo Sporting Padel Sassari ha trionfato prima in Sardegna e poi in entrambe le finali nazionali della serie C. Da unionesarda.it