Presentazione Palinsesti La7 2025 2026 in diretta

Alle 11:00, il Four Seasons di Milano si anima con la presentazione dei nuovi palinsesti La7 per il 2025/2026. Urbano Cairo svelerà novità e conferme, mentre Davide Maggio seguirà in diretta ogni dettaglio, portandoti in prima fila alle emozioni di questa grande anteprima televisiva. Resta con noi: la trasmissione è pronta a sorprenderti!

E’ la volta di La7. Al Four Seasons di Milano, Urbano Cairo presenterĂ novitĂ e conferme dei palinsesti 20252026 dell’emittente terzopolista. Davide Maggio seguirĂ in diretta la conferenza stampa per aggiornavi minuto per minuto con tutte le dichiarazioni. Orario fissato di inizio: 11. Presentazione Palinsesti La7 20252026 in diretta Davide Maggio. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Presentazione Palinsesti La7 2025/2026 in diretta

