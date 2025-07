Caldo 4 morti in Italia e picchi di 40 gradi Allerta nubifragi In Spagna 102 vittime| Incendi a Creta 5mila persone evacuate

L'Italia e la Spagna affrontano un’estate da record: ondate di caldo che hanno già causato vittime e incendi devastanti. Con temperature che sfiorano i 40°C e nubifragi intensi, il rischio di blackout, incendi e disastri naturali si accentua. Le autorità si mobilitano con allerte e ordinanze per proteggere cittadini e territori. Ma quanto durerà questa emergenza climatica?

