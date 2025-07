Oggi a Campione menù ricco Intanto ecco il recap del day 1A

Il Main Event dell'Italian Poker Challenge di Campione ha aperto le sue porte con grande entusiasmo, registrando 160 ingressi nel primo giorno. La sfida prosegue oggi tra tornei "normal" e "fast", in un palinsesto ricco di emozioni e colpi di scena. Ieri Farruggio si è distinto come leader, mentre Fabretti ha regalato ottime performance. Il poker è appena iniziato: cosa ci riserverà questa avvincente edizione? Restate con noi per scoprire ogni dettaglio!

