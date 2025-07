Fratelli uccisi in una lite per la viabilità ergastolo al responsabile reo confesso

Una tragica lite per motivi di viabilità si è trasformata in una scena di sangue, portando alla perdita di due vite umane. Anthony Mangiacapre, 54 anni, reo confesso, ha ricevuto l’ergastolo per aver sparato e ucciso i fratelli coinvolti. Una sentenza che chiude un capitolo di dolore e rivela ancora una volta come le controversie quotidiane possano sfociare in tragedia. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa drammatica vicenda.

Condannato all'ergastolo Antonio Mangiacapre, operaio di 54 anni che sparò e uccise due fratelli durante una lite per motivi di viabilità lo scorso anno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

