Il futuro dei conflitti in Medio Oriente e Ucraina rimane avvolto nell’incertezza, mentre i venti di pace si affacciano timidamente all’orizzonte. Tra dichiarazioni di speranza e tensioni in evoluzione, tutto sembra pendere da un filo sottile. Saranno le scelte diplomatiche a determinare se questa fragile tregua diventerà realtà o si spegnerà sotto il peso delle bombe. La partita è ancora aperta, e il mondo attende con ansia un segnale di stabilità.

La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di giovedì 3 luglio. Difficile prevedere se i "venti di pace" che iniziano a soffiare in Medio Oriente, così come in Ucraina, si spegneranno sotto le bombe o se, invece, porteranno a una tregua concreta. Gli Usa, intanto, annuncia la decisione di inviare meno armi a Kiev. Mosca, dal canto suo, fa sapere che questa mossa americana contribuirà a rendere più vicina la fine della guerra.