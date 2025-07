Morte Diogo Jota il cordoglio del Napoli | Vicinanza alla sua famiglia e a tutto il Liverpool

Il mondo del calcio è sconvolto dalla tragica scomparsa di Diogo Jota, giovane talento del Liverpool, vittima di un incidente inaspettato in Spagna. In questo momento di profondo dolore, la SSC Napoli si stringe al lutto, manifestando vicinanza alla famiglia dell’atleta e all’intera comunità reds. La perdita di Jota lascia un vuoto incolmabile: il calcio piange un cuore nobile e promettente, che rimarrà sempre nei ricordi di tutti.

Tempo di lettura: < 1 minuto La notizia della scomparsa improvvisa di Diogo Jota ha scosso profondamente il mondo del calcio. Il giovane attaccante del Liverpool è morto in seguito a un incidente stradale in Spagna. In questo momento di dolore, la SSC Napoli si unisce al lutto e, attraverso una nota esprime il proprio cordoglio: “Il Presidente Aurelio De Laurentiis, mister Antonio Conte, i dirigenti, lo staff tecnico, la squadra e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio e commozione per la scomparsa improvvisa di Diogo Jota, manifestando la più sentita vicinanza alla sua famiglia e a tutto il Liverpool”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Morte Diogo Jota, il cordoglio del Napoli: “Vicinanza alla sua famiglia e a tutto il Liverpool”

