Chiamate con numeri veri da banca e carabinieri ma è un tentativo di truffa

Una mattina come tante, ma che si è trasformata in un incubo: un ingegnere ha ricevuto una chiamata da sedicenti rappresentanti della banca e dei carabinieri, con numeri autentici che sembravano provenire dalle vere fonti istituzionali. Tuttavia, si trattava di un tentativo di truffa sofisticato, che sfrutta la tecnologia per ingannare le vittime. È fondamentale conoscere i segnali di allarme e proteggersi da queste insidie digitali.

IL CASO. Mercoledì mattina un ingegnere è stato contattato da truffatori che sono riusciti a far apparire sul telefonino i veri numeri della sua banca e della stazione dei carabinieri.

