Diogo Jota morto in un incidente il giocatore del Liverpool Si era appena sposato lascia 3 figli Vittima anche il fratello

Il calcio mondiale piange una stella spezzata: Diogo Jota, talento del Liverpool e del Portogallo, si è spento tragicamente in un incidente che ha devastato anche la sua famiglia. A soli 28 anni, lasciando dietro di sé moglie, tre figli e la sofferenza di aver perso anche il fratello. Un dolore immenso che scuote lo sport e il cuore di tanti appassionati. La comunità calcistica si unisce nel ricordo di un giovane campione scomparso troppo presto.

Il mondo del calcio sotto choc. Diogo Jota, calciatore del Liverpool e del Portogallo, 28 anni, è morto in un incidente stradale, nel quale è rimasto ucciso anche il fratello. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Diogo Jota, morto in un incidente il giocatore del Liverpool. Si era appena sposato, lascia 3 figli. Vittima anche il fratello

In questa notizia si parla di: diogo - jota - morto - incidente

Diogo Jota è morto in un incidente, calcio sotto shock: il giocatore del Liverpool aveva 28 anni - Una terribile tragedia scuote il mondo del calcio: Diogo Jota, talentuoso attaccante del Liverpool e della nazionale portoghese, ha perso la vita in un drammatico incidente.

LUTTO - Tragico incidente stradale in Spagna: è morto Diogo Jota, l'attaccante aveva 28 anni https://ift.tt/UBEswuI Vai su X

Il calciatore Diogo Jota è morto in un incidente stradale; Morto Diogo Jota, attaccante del Liverpool: era in auto col fratello, morto anche lui; Diogo Jota è morto in un incidente stradale.

Diogo Jota, morto il calciatore del Liverpool in un incidente stradale con il fratello. Si era sposato 10 giorni fa - Diogo Jota, calciatore del Liverpool e del Portogallo di 28 anni, è morto nella notte in un incidente stradale che s'è verificato nella provincia di ... Da msn.com

Diogo Jota morto in un incidente stradale, lo scoppio di uno pneumatico durante il sorpasso e l'auto fuori strada: cosa è successo - Doveva essere solo un tranquillo rientro a casa, dopo una breve vacanza in Spagna e le emozioni ancora vive del recente matrimonio. leggo.it scrive