Viareggio Cinzia dal Pino a processo per omicidio volontario pluriaggravato investì col suv il ladro che le aveva rubato la borsa

A Viareggio, la vicenda di Cinzia Dal Pino, imprenditrice di 65 anni coinvolta in un tragico incidente, si è evoluta: rinviata a giudizio per omicidio volontario pluriaggravato. La donna, che aveva investito e ucciso Said Malkoun, 47enne di origini algerine, poco dopo aver subito il furto della borsa, si trova ora al centro di un processo che promette di far luce su una vicenda complessa e drammatica, lasciando aperti numerosi interrogativi sulla sua reale responsabilità.

La vittima era un uomo di 47 anni, Said Malkoun, di origini algerine, che poco prima aveva rubato la borsa alla donna Cinzia Dal Pino, l'imprenditrice di 65 anni che l'8 settembre 2024 aveva ucciso un uomo investendolo più volte con la sua auto a Viareggio, è stata rinviata a giudizio.

Viareggio, investì e uccise il ladro che le aveva rubato la borsa: il 2 luglio l'udienza preliminare

