Minacce per non restituire un paio di orecchini di Bulgari da 53mila euro | Taylor Mega indagata per estorsione nei confronti dell’ex compagno

Le indagini sulla vicenda di Taylor Mega scuotono il mondo dello spettacolo e dei social media: l'influencer è infatti indagata per estorsione e diffamazione in relazione a un episodio che coinvolge un paio di orecchini Bulgari da 53mila euro e il suo ex compagno. Un caso che mette in luce come il rapporto tra celebrità, denaro e privacy possa sfociare in accuse gravi e delicate. La vicenda continua a svilupparsi, lasciando aperti molti interrogativi.

La modella e influencer Taylor Mega, all’anagrafe Elisia Todesco, è ufficialmente indagata per estorsione e diffamazione dalla Procura di Milano. A renderlo noto è un avviso di conclusione delle indagini preliminari, firmato dal pubblico ministero Maurizio Ascione, atto che anticipa una possibile richiesta di rinvio a giudizio. I fatti riguardano il rapporto, ormai finito, con l’ex compagno Simone Berlini, 38 anni, residente a Londra. Secondo quanto riportato da la Repubblica e confermato da fonti giudiziarie, l’accusa più grave nei confronti dell’influencer riguarda un paio di orecchini Bulgari del valore di circa 53mila euro, che Berlini avrebbe regalato a Todesco durante la relazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Minacce per non restituire un paio di orecchini di Bulgari da 53mila euro”: Taylor Mega indagata per estorsione nei confronti dell’ex compagno

