Calciomercato Inter Hakan Calhanoglu verso l’addio | abbassata la richiesta

Il calciomercato dell'Inter si infiamma: Hakan Calhanoglu potrebbe presto salutare i nerazzurri, con il Galatasaray sempre più determinato a riportarlo in Turchia. Dopo settimane di trattative, la richiesta del club italiano è stata abbassata per accelerare la cessione. La strategia dell’Inter potrebbe cambiare le sorti di questa trattativa, lasciando i tifosi in attesa di sviluppi decisivi. La fine di questa telenovela è ormai vicina: scopriremo presto il futuro del turco.

Il calciomercato Inter sta per entrare in una fase cruciale per quanto riguarda la situazione legata ad Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco è seguito ormai da diverse settimane dal Galatasaray che lo ha messo nel mirino e sta cercando di riportarlo nel proprio paese. Calciomercato Inter, i nerazzurri abbassano le L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, Hakan Calhanoglu verso l’addio: abbassata la richiesta

In questa notizia si parla di: calciomercato - inter - hakan - calhanoglu

Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l’Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski - Il calciomercato dell'Inter è in pieno boato: il Napoli sorprende i nerazzurri con un'affondo decisivo per David, mentre si attende la scelta sul riscatto di Zalewski.

Tuttosport lancia un nome nuovo che pare esser finito nella lista degli uomini del #calciomercato #Inter in caso di addio di Hakan #Calhanoglu. L’obiettivo dei dirigenti di Viale della Liberazione è di andare a sostituire il turco con un centrocampista di livello. Vai su Facebook

? Ancora pericolo Arabia Saudita per l'Inter Dopo Simone Inzaghi - riferisce Sportimediaset -, la Saudi League tenta anche Hakan Calhanoglu con una ricchissima offerta #Calhanoglu #Inter #calciomercato #spaziointer Vai su X

Calciomercato Inter – Calhanoglu in uscita. Dumfries ha la clausola!; Inter, Hakan Calhanoglu vola in Turchia: Vieni al Galatasaray? Speriamo; Calciomercato Inter: sostituto Calhanoglu, asta con la Juve?.

Calciomercato Inter, Marotta cede per Calhanoglu: si abbassa il prezzo per il Galatasaray, le cifre - Le ultime sulle mosse di calciomercato dell’Inter, con la possibile cessione di Hakan Calhanoglu al Galatasaray. Scrive calcionews24.com

Erede Calhanoglu, l’Inter studia le mosse: atteso il vertice decisivo con l’agente del calciatore. - In casa Inter tiene banco il caso Calhanoglu, le parole di Marotta e Lautaro sembrano spingere il turco fuori dal progetto nerazzurro e intanto in viale della Liberazione pensano al suo possibile sost ... Secondo calciomercato.com