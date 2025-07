Siccità un sindaco del salernitano limita l’uso dell’acqua potabile

In un'epoca segnata da crisi climatiche e scarsità di risorse, il sindaco di Sant’Angelo a Fasanella, Bruno Tierno, ha preso una decisione coraggiosa per tutelare il patrimonio idrico del suo territorio. Con un’ordinanza rivoluzionaria, limita l’uso dell’acqua potabile, chiedendo a cittadini e imprese di adottare comportamenti responsabili. Una scelta che potrebbe fare scuola e segnare un passo importante verso la sostenibilità locale.

Il sindaco di Sant'Angelo a Fasanella, nel Parco nazionale del Cilento, in provincia di Salerno, Bruno Tierno, ha firmato l'ordinanza che vieta l'utilizzo dell'acqua potabile per usi diversi da quelli alimentari, domestici e igienico-sanitari. "Il nostro territorio sta attraversando un periodo di siccità particolarmente severa, che sta mettendo a dura prova le risorse idriche disponibili – spiega in una lettera aperta ai cittadini il sindaco Tierno – in un momento così delicato, è fondamentale che ognuno di noi adotti comportamenti responsabili e attenti nell'uso quotidiano dell'acqua potabile.