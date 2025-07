Il mondo matriarcale dei Mosuo | il popolo felice guidato dal potere femminile

Il mondo matriarcale dei Mosuo rappresenta un affascinante esempio di società basata sul rispetto, la parità e le dinamiche pacifiche. Questo popolo felice, guidato dal potere femminile, offre una visione diversa di convivenza e governance, rispondendo alle parole di Papa Francesco sulla necessità di un'Europa sostenibile e inclusiva. Qualcuno ha detto che, se il mondo fosse governato dalle donne, non ci...

Parlare del matriarcato Mosuo significa mostrare un altro tipo possibile di società, basato sul potere femminile e dinamiche pacifiche. Il popolo Mosuo sembra quasi la risposta alle parole che Papa Francesco pronunciò durante il suo messaggio alla “EU Youth Conference” che si svolse a Praga nel luglio 2022 sul tema “Impegnarsi insieme per un’Europa sostenibile e inclusiva”: Qualcuno ha detto che, se il mondo fosse governato dalle donne, non ci sarebbero tante guerre, perché coloro che hanno la missione di dare la vita non possono fare scelte di morte. Allo stesso modo mi piace pensare che, se il mondo fosse governato dai giovani, non ci sarebbero tante guerre: coloro che hanno tutta la vita davanti non la vogliono spezzare e buttare via ma la vogliono vivere in pienezza. 🔗 Leggi su Robadadonne.it