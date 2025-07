Sotto l’effetto di droga accoglie carabinieri e ambulanza a colpi di pistola paura a Cirimido

Una notte di paura a Cirimido, dove un uomo di 51 anni, sotto l’effetto di droga, ha seminato il panico sparando colpi di pistola dal balcone della propria abitazione. L’intervento rapido delle forze dell’ordine e del personale sanitario ha evitato conseguenze più gravi. È un episodio che mette in luce i rischi legati alla dipendenza e all’importanza di un pronto intervento efficace. La vicenda si è conclusa con...

Un uomo di 51 anni, sotto l’effetto di droga ha seminato il panico stanotte a Cirimido (Co) sparando colpi di pistola dal balcone della propria abitazione. Sul posto, in via Battisti a Cirimido, poco dopo le 2 del mattino, sono intervenuti in forze i carabinieri con tre pattuglie e il personale del 118, con ambulanza . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net