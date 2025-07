Sabrina Carpenter con lo Short N’ Sweet tour ha donato 1 milione di dollari in beneficienza

Sabrina Carpenter conferma il suo talento non solo sul palco, ma anche nel cuore delle cause benefiche. Con lo Short N’ Sweet Tour, ha donato un milione di dollari in beneficienza, dimostrando che il successo può essere anche un gesto di generosità . Dopo aver conquistato le classifiche mondiali con Espresso e l’album Short N’ Sweet, la star continua a sorprendere. Plus1, l'organizzazione che la supporta, ha appena raggiunto un traguardo ancora più grande, rafforzando il suo impegno nel fare del bene.

Sabrina Carpenter continua il suo anno trionfale, da quando con Espresso è arrivata in vetta alle classifiche globali, seguita dalla pubblicazione dell’album Short N’ Sweet ed il relativo tour che l’ha vista a Milano lo scorso 26 marzo per l’unica data italiana. Plus1, organizzazione senza scopo di lucro supportata da una piattaforma dedicata al patrocinio e la difesa degli artisti, ha annunciato lo scorso 30 giugno un importante traguardo legato alla popstar, che con la sua fondazione, la Sabrina Carpenter Fund ha raccolto oltre 1 milione di dollari in meno di un anno dal suo lancio, un record per la piattaforma. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Sabrina Carpenter, con lo Short N’ Sweet tour ha donato 1 milione di dollari in beneficienza

| Secondo Forbes, il Sabrina Carpenter Fund ha raccolto più di 1 MILIONE di dollari in tempo record! Raccolti con il Short n’ Sweet Tour, i soldi andranno a sostegno di organizzazioni che si occupano di salute mentale, benessere degli animali e diritti LGBT Vai su X

