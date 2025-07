Il caldo fa cedere l’asfalto appena rifatto chiusi i caselli autostradali a Verona sulla A4

Le alte temperature stanno mettendo a dura prova le strade appena rinnovate, provocando chiusure e disagi sulla A4 di Verona. La sicurezza prima di tutto: i sistemi di monitoraggio hanno evidenziato deterioramenti che hanno reso necessario bloccare temporaneamente il traffico. Un intervento d’emergenza per tutelare gli automobilisti e garantire un ripristino rapido. Restate aggiornati per scoprire come evolverà questa situazione critica.

Chiusa anche la prima corsia di marcia della A4 fino all'allacciamento con la A22. Lo stop alla circolazione nella zona interessata è scattato dopo che i sistemi di monitoraggio hanno rilevato evidenti segni di deterioramento della sede stradale e dell'asfalto che era stato recentemente rifatto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

