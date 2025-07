Rocio Munoz Morales con Nicola Savino | Mi ha fatto ridere e piangere

Rocío Muñoz Morales e Nicola Savino formano una coppia sorprendente che promette emozioni forti: risate, lacrime e tanta adrenalina. Da settembre su Raidue, il nuovo game show “Freeze” li vedrà protagonisti in un format fresco e coinvolgente. In questa intervista, durante la presentazione dei palinsesti Rai, la bellissima attrice confessa di essere entusiasta, pronta a divertirsi come mai prima. Pronti a scoprire cosa li aspetta?

Ma che strana coppia: Nicola Savino e Rocìo Muñoz Morales. Li vedremo insieme su Raidue da settembre in un nuovo game show dal titolo “Freeze”. Il conduttore e la bellissima attrice ci raccontano cosa faranno nel programma in questa intervista raccolta durante la presentazione dei palinsesti Rai della prossima stagione. Rocio è gasatissima: “Mi diverte un mondo questo show. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it © Milleunadonna.it - Rocio Munoz Morales con Nicola Savino: "Mi ha fatto ridere e piangere"

