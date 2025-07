Calciomercato Napoli | Manna ha l’accordo con Ndoye e Beukema una contropartita può essere decisiva per convincere il Bologna a chiudere l’affare…

Nel vivace calciomercato del Napoli, le ultime notizie rivelano un accordo con Ndoye e Beukema dal Bologna. La possibile contropartita potrebbe essere la chiave per convincere i rossoblù a cedere, trasformando questa trattativa in un vero e proprio anticipo di campionato. Con i tifosi già in fermento, il club partenopeo si prepara a rafforzarsi, puntando a una stagione ricca di successi. Resta da seguire, quindi, come evolveranno le mosse di mercato.

Le ultime sulle mosse di calciomercato del Napoli, con gli obiettivi Ndoye e Beukema dal Bologna. Tutti i dettagli in merito È un vero e proprio anticipo di campionato traslato sul mercato quello tra Napoli e Bologna. Il club di Antonio Conte ha lanciato un doppio assalto ai gioielli rossoblù, l’attaccante Dan Ndoye e il . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Napoli: Manna ha l’accordo con Ndoye e Beukema, una contropartita può essere decisiva per convincere il Bologna a chiudere l’affare…

Conte vuole Ndoye e Beukema al Napoli: il Bologna resiste, ecco quanto chiede; Il Napoli stringe per Beukema: contatti per provare a chiudere; Novità Ndoye-Beukema: la reazione della SSC Napoli al muro del Bologna.

Conte vuole Ndoye e Beukema al Napoli: il Bologna resiste, ecco quanto chiede - L’allenatore puntava su Dan a gennaio dopo l’addio di Kvara e continua a ritenerlo un obiettivo primario. msn.com scrive

Calciomercato Bologna, le ultime novità: da Ndoye a De Winter - Saverio Fattori Sarà un calciomercato ricco di novità per il Bologna; la società, dopo la vittoria della Coppa ... Scrive msn.com