Attenti allo squalo! | scatta l’allarme su una spiaggia di Paestum ma era un pesce luna – IL VIDEO

Uno squalo! È questo il grido di allarme che ha fatto scoppiare il panico tra i bagnanti di Paestum, quando una pinna in lontananza ha fatto pensare a un predatore marino. Ma la verità ha sorpreso tutti: non si trattava di uno squalo, bensì di un affascinante pesce luna, noto per la sua silhouette insolita e il cuore gentile. La scoperta ci ricorda quanto la natura possa sorprenderci, anche nelle sue creature più inaspettate.

“ Uno squalo!”, urlano in spiaggia e scoppia il panico su una spiaggia di Paestum, in provincia di Salerno. Nella giornata di mercoledì 3 luglio, uno strano avvistamento aveva preoccupato i bagnanti di diversi lidi. Una pinna in lontananza aveva spinto a pensare che nelle acque ci fosse uno squalo. Tra qualche urla di preoccupazione e un po’ di incredulità, l’animale è arrivato quasi a riva. Poi la scoperta: non si trattava di uno squalo, ma di un pesce luna. Il Mola Mola, il più pesante dei pesci ossei, era salito a galla per esporre la pelle ai raggi solari (tratto distintivo della specie), quando la corrente lo ha trascinato fino a riva. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Attenti allo squalo!”: scatta l’allarme su una spiaggia di Paestum, ma era un pesce luna – IL VIDEO

