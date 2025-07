Investimento sui binari vicino Arezzo disagi alla circolazione dei treni sulla Firenze-Roma

Un incidente sui binari vicino Arezzo ha causato notevoli disagi alla circolazione ferroviaria sulla tratta Firenze-Roma. I treni sono stati rallentati dalle 9.20 a causa di accertamenti giudiziari, dopo un grave investimento avvenuto questa mattina. La sospensione temporanea delle 8.30 ha interrotto il traffico, ma ora, con l’avvio delle operazioni di verifica, il servizio sta riprendendo gradualmente. Rimanete aggiornati per ulteriori sviluppi e dettagli sulle previsioni di ripresa completa.

