Cina | mini motore a reazione con stampa 3D supera test di volo pionieristico

La Cina compie un passo da gigante nel settore aerospaziale con il primo volo di un motore a reazione miniaturizzato, realizzato interamente in stampa 3D. Questo innovativo risultato apre nuove frontiere nella progettazione di propulsori ultraleggeri e di alta efficienza. Il test, svoltosi nella Mongolia Interna, ha raggiunto risultati rivoluzionari, dimostrando che la tecnologia di stampa 3D può trasformare il futuro dell’avionica e delle missioni spaziali. Un vero e proprio balzo avanti per l’ingegno cinese.

La Cina ha completato con successo il volo inaugurale di un motore a reazione miniaturizzato ultraleggero sviluppato a livello nazionale, interamente prodotto con la tecnologia di stampa 3D. Secondo lo sviluppatore del motore, questo risultato segna una svolta nella progettazione e nella produzione di propulsori avanzati. Il test di volo si e' svolto martedi' nella regione autonoma settentrionale cinese della Mongolia Interna, raggiungendo un'altitudine massima di 4.000 metri. Il test ha dimostrato in modo esaustivo l'affidabilita' e la stabilita' operative del motore in condizioni di volo autentiche, ha dichiarato l'Aero Engine Corporation of China (AECC) in un comunicato stampa ieri sera.