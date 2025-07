Digitale | il futuro del cloud in Italia e in Europa l’8 luglio confronto a Roma

Il futuro del cloud in Italia e in Europa si sta delineando come una sfida cruciale per il nostro progresso digitale. In un mondo in rapido cambiamento, l’8 luglio a Roma, esperti e leader si confronteranno su infrastrutture, regolamentazioni e strategie industriali per mantenere l’Europa competitiva nel panorama globale. Questo convegno rappresenta un’occasione unica per capire come l’innovazione possa plasmare un domani più connesso e sostenibile. Non perdere l’opportunità di scoprire le prospettive che plasmeranno il nostro futuro digitale.

(Adnkronos) – Un dibattito sulle sfide e le prospettive delle infrastrutture digitali, della regolazione dei servizi cloud e delle strategie industriali europee per restare competitivi nel nuovo scenario globale. Saranno questi i temi al centro del convegno "Il futuro del cloud in Italia e in Europa", organizzato da Adnkronos e Open Gate Italia l'8 luglio .

